В некоторых изданиях финал сонаты Ля мажор получил название. Какое? В.А.Моцарт
Музыка
В некоторых изданиях финал сонаты Ля мажор получил название. Какое? В.А.Моцарт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В турецком роде, турецкий марш!!!
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