ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИМЫХ РЕАКЦИЙ: 1.СЕРНАЯ КИСЛ??ТА И ОКСИД УГЛЕРОДА(4) 2. ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА И ОКСИД НАТРИЯ 3. ОКСИД КРЕМНИЯ(4) И ВОДА 4.ОКСИД КРЕМНИЯ(4) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ 5.ОКСИД МЕДИ(2) И...

Химия
ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИМЫХ РЕАКЦИЙ: 1.СЕРНАЯ КИСЛ??ТА И ОКСИД УГЛЕРОДА(4) 2. ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА И ОКСИД НАТРИЯ 3. ОКСИД КРЕМНИЯ(4) И ВОДА 4.ОКСИД КРЕМНИЯ(4) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ 5.ОКСИД МЕДИ(2) И ВОДА 6.АЗОТНАЯ КИСЛОТА И ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ 7.ГИДРОКСИД НАТРИЯ И ГИДРОКСИД ЦИНКА 8. БРОМОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА И МАГНИЙ 9.ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ И СЕРНАЯ КИСЛОТА 10. ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ И ОКСИД МЕДИ(2)
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Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: Осуществимые реакции: 2) 2H₃PO₄+3Na₂O=2Na₃PO₄+3H₂O 4) SiO₂+2NaOH=Na₂SiO₃+H₂O 6) 3HNO₃+Al(OH)₃=Al(NO₃)₃+3H₂O 7) 2NaOH+Zn(OH)₂=Na₂[Zn(OH)₄] 8) 2HBr+Mg=MgBr₂+H₂↑ 9) 2Al(OH)₃+3H₂SO₄=Al₂(SO₄)₃+6H₂O
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