Уважаемые господа ,умоляю ,вас ,не откажите в помощи ,очень ,очень нужно !! Пожалуйс??а ,помогите !!SOS !!! Нужно составить выражение для нахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать это несколькими вариантами.!!

Математика

Уважаемые господа ,умоляю ,вас ,не откажите в помощи ,очень ,очень нужно !! Пожалуйс??а ,помогите !!SOS !!! Нужно составить выражение для нахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать это несколькими вариантами.!!

Автор: Гость