Уважаемые господа ,умоляю ,вас ,не откажите в помощи ,очень ,очень нужно !! Пожалуйс??а ,помогите !!SOS !!! Нужно составить выражение для нахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать это несколькими вариантами.!!

Математика
Уважаемые господа ,умоляю ,вас ,не откажите в помощи ,очень ,очень нужно !! Пожалуйс??а ,помогите !!SOS !!! Нужно составить выражение для нахождения площади фигуры ,изображенной на чертеже . Сделать это несколькими вариантами.!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=эта фигура Р = Р1 + Р2 Р1 - это маленькое пространство в фигуре Р2 - это вся фигура без этого пространства P.S. Еслиине поймете - переспросите!
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