Надо сделать под буквой (е)
Математика
Надо сделать под буквой (е)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем в скобках 13 во 2 степени= 169, 14 во 2 степени = 196 Добавляем это и получаем 169+296=365 Делим 2555:365=7, и добавляем 7+35= 42
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