Сколько будет 38 целых 7 десятых умножить на 100
Математика
Сколько будет 38 целых 7 десятых умножить на 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38.7 × 100 = 3870...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая бригада проложила 24 км газопровода, вторая-18 км больше,чем первая,а третья-??а 9 км больше,чем первая и вторая бригады вместе.Сколько всег...
Українська мова
Пожалуйста помогите,ответить на загадки,буду очень благодарна. 1.Загадка.Як я лiт??ю,то спокою не маю:ви за мною бiгаэте.А як мое чадо до вас лiз...
Литература
Английский язык