Сколько будет 38 целых 7 десятых умножить на 100

Математика
Сколько будет 38 целых 7 десятых умножить на 100
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Гость:
38.7 × 100 = 3870...
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