Первая бригада проложила 24 км газопровода, вторая-18 км больше,чем первая,а третья-??а 9 км больше,чем первая и вторая бригады вместе.Сколько всего километров газопровода положили три бригады?

Математика

Первая бригада проложила 24 км газопровода, вторая-18 км больше,чем первая,а третья-??а 9 км больше,чем первая и вторая бригады вместе.Сколько всего километров газопровода положили три бригады?

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