Первая бригада проложила 24 км газопровода, вторая-18 км больше,чем первая,а третья-??а 9 км больше,чем первая и вторая бригады вместе.Сколько всего километров газопровода положили три бригады?

Математика
Первая бригада проложила 24 км газопровода, вторая-18 км больше,чем первая,а третья-??а 9 км больше,чем первая и вторая бригады вместе.Сколько всего километров газопровода положили три бригады?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24+18=42(км)-вторая бригада. 2) 9+(24+42)=75(км)-третья. 3) 42+75=117(км)-всего километров проложили три бригады. Ответ: 117 км. 
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