Сочинение на тему горская женщина
Литература
Сочинение на тему горская женщина
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Гость:
Ад колыбелью ночевала, Своим кормила молоком, Уроки первые давала… Так я могу сказать о ком? С любовью искренней упрямо, Неси добро, любовь и свет! Живи, прошу подольше, мама, Тебя родней на свете нет! Главная суть женщины, её предначертание – стать матерью, продолжательницей рода, хранительницей очага. Когда хотят придать слову «мать» оттенок торжественности говорят «матерь» . Современные биологи пишут, что именно женщина хранит «золотой фонд» генов своего племени, нации, расы. Мать всегда почиталась людьми, как святыня, ведь она – самый дорогой человек в жизни каждого. С мамой ты можешь поделиться самым сокровенным, она всегда выслушает, поймёт, простит. Многие поэты посвятили стихи матери. Как плохо без мамы знает каждый, особенно если её долго не бывает с нами. А если уж её нет… Ближе матери нет никого. И никому ты не будешь дорог, так нужен, как матери.
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