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Решите неравенство : 2х+3gt;х+1
Алгебра
Решите неравенство : 2х+3gt;х+1
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Гость:
2x-x>-3+1 x>-2 как-то так вроде
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