Рассмотри рисунок В.Вторенко какую церковь изобразил художник? Чем она знаменита? Что её отличает от других?

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Рассмотри рисунок В.Вторенко какую церковь изобразил художник? Чем она знаменита? Что её отличает от других?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОНА ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ХУДОЖНИК ИЗОБРАЗИЛ СО ВСЕЙ ЛЮБОВЬЮ 
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