Помогите пожалуйста!! Очень срочно, кому не лень порешайте умоляю!1

Алгебра
Помогите пожалуйста!! Очень срочно, кому не лень порешайте умоляю!1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-5)^2-2(x-5)(x+5)+(x+5)^2 = x^2-10x+25 - 2 (x^2-25)+x^2+10x+25= x^2-10x+25 - 2x^2 +50 +x^2+10x+25 x^2 сокращаются , 25 + 25+50=100 , -10x + 10x=0 остаётся 100 Ответ : 100
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