На двух полках было по одинаковому числу книг. После того как на первую полку поло??или 12 книг а со второго взяли 3 книги а на первой полке стало 1 целая 1/3 раза больше книг чем на второй сколько книг первоначально было в каж...

Математика

На двух полках было по одинаковому числу книг. После того как на первую полку поло??или 12 книг а со второго взяли 3 книги а на первой полке стало 1 целая 1/3 раза больше книг чем на второй сколько книг первоначально было в каждрй полке

Автор: Гость