На двух полках было по одинаковому числу книг. После того как на первую полку поло??или 12 книг а со второго взяли 3 книги а на первой полке стало 1 целая 1/3 раза больше книг чем на второй сколько книг первоначально было в каж...
Математика
На двух полках было по одинаковому числу книг. После того как на первую полку поло??или 12 книг а со второго взяли 3 книги а на первой полке стало 1 целая 1/3 раза больше книг чем на второй сколько книг первоначально было в каждрй полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легкотня Пусть х книг было на полках. Потом на 1 полке стало (х+12)кн, а на 2 - (1 1/3(х-3))кн. По условию на полках было равное количество книг х+12=1 1/3(х-3) х+12=1 1/3х-4 - 1/3х= -16 х=48 Значит по 48 книг было на полках ОТвет:48
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