Человек прошёл 105,6 м. Сколько шагов он сделал, если длина его шага равна 80 си? Помо??ите очень нужно !!!!

Математика
Человек прошёл 105,6 м. Сколько шагов он сделал, если длина его шага равна 80 си? Помо??ите очень нужно !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина шага 80 см=0,8 м Вычислим кол-во шагов 105,6:0,8=132 (ш) Ответ:132 шага сделал человек.
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