Условия Из 22 кг хлопковых семян получили 5 кг масла. Сколько килограммов семян нуж??о для получение 75 кг такого масла?

Математика

Условия Из 22 кг хлопковых семян получили 5 кг масла. Сколько килограммов семян нуж??о для получение 75 кг такого масла?

Автор: Гость