Условия Из 22 кг хлопковых семян получили 5 кг масла. Сколько килограммов семян нуж??о для получение 75 кг такого масла?
Математика
Условия Из 22 кг хлопковых семян получили 5 кг масла. Сколько килограммов семян нуж??о для получение 75 кг такого масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 кг семян - 5 кг масла X кг семян - 75 кг масла Х=75 * 22 : 5 Х= 286 кг семян
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