Какие опасные явления наблюдаются на реке кубань

География
Какие опасные явления наблюдаются на реке кубань
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приливы и отливы, рыба дохнет, постоянно мусор выбрасывается туда, загрязнения.
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