Какие опасные явления наблюдаются на реке кубань
География
Какие опасные явления наблюдаются на реке кубань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приливы и отливы, рыба дохнет, постоянно мусор выбрасывается туда, загрязнения.
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