Сократите дроби 16/ 48
Математика
Сократите дроби 16/ 48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/48 мы можем сократить на 16 16/48 = 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установи соответствие А.Низшие споровые Б. Папоротники В. Голосеменные растен??я Г. Мхи 1.спирогира 2. ель 3. кукушкин лен 4. улот...
Математика
Условия Из 22 кг хлопковых семян получили 5 кг масла. Сколько килограммов семян нуж??о для получение 75 кг такого масла?
Химия
ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИМЫХ РЕАКЦИЙ: 1.СЕРНАЯ КИСЛ??ТА И ОКСИД УГЛЕРОДА(4) 2. ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА И ОКСИД НАТРИЯ ...
Русский язык
Составьте и запишите десять сложных предложений с составными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере то...