Установи соответствие А.Низшие споровые Б. Папоротники В. Голосеменные растен??я Г. Мхи 1.спирогира 2. ель 3. кукушкин лен 4. улотрикс 5. плаун 6. хлорелла 7. можжевельник 8. хламидомонада 9. пихта 10. хвощ 11.м...
Биология
Установи соответствие А.Низшие споровые Б. Папоротники В. Голосеменные растен??я Г. Мхи 1.спирогира 2. ель 3. кукушкин лен 4. улотрикс 5. плаун 6. хлорелла 7. можжевельник 8. хламидомонада 9. пихта 10. хвощ 11.маршанция 12. щитовник мужской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Низшие споровые : спирогира , улотрикс , хлорелла , хламидомонада Папоротники : щитовник мужской Мхи : кукушкин лен , маршанция Голосеменные : ель, пихта И к чему относятся можжевельник мне не известно А хвощ и плауны это отдельный вид высших растений
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