1. В каком году в одной из европейских стран появился первый выборочный парламент? А) 1215г Б) 1265г В) 1268г Г) 1295г 2. Как назывался орган представительной власти, выборы в который должно было провести Временное правите...

Обществознание

1. В каком году в одной из европейских стран появился первый выборочный парламент? А) 1215г Б) 1265г В) 1268г Г) 1295г 2. Как назывался орган представительной власти, выборы в который должно было провести Временное правительство? А) Съезд Советов Б) Учредительное собрание В) Государственное совещание Г) Государственный Совет 4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации состоит из: А) 450 депутатов Б) 400 депутатов В) 425 депутатов 5. Избиратель- гражданин РФ, обладающий А) Активным избирательным правом Б) Пассивным избирательным правом В) Активным и пассивным избирательным правами 6. Государственную власть в РФ осуществляют А) Президент РФ Б) Федеральное Собрание(Совет Федерации и Государственная Дума) В) Правительство РФ Г) Суды РФ

Автор: Гость