1. В каком году в одной из европейских стран появился первый выборочный парламент? А) 1215г Б) 1265г В) 1268г Г) 1295г 2. Как назывался орган представительной власти, выборы в который должно было провести Временное правите...

Обществознание
1. В каком году в одной из европейских стран появился первый выборочный парламент? А) 1215г Б) 1265г В) 1268г Г) 1295г 2. Как назывался орган представительной власти, выборы в который должно было провести Временное правительство? А) Съезд Советов Б) Учредительное собрание В) Государственное совещание Г) Государственный Совет 4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации состоит из: А) 450 депутатов Б) 400 депутатов В) 425 депутатов 5. Избиратель- гражданин РФ, обладающий А) Активным избирательным правом Б) Пассивным избирательным правом В) Активным и пассивным избирательным правами 6. Государственную власть в РФ осуществляют А) Президент РФ Б) Федеральное Собрание(Совет Федерации и Государственная Дума) В) Правительство РФ Г) Суды РФ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Б 2)А 3)Б 4)В 5)А (наш любимый В.В.Путин) кстати у тебя неправильно расставлены номера заданий
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