Почему на одинаковом удалении от экватора в северной части африки климат более сухой чем в южй

География
Почему на одинаковом удалении от экватора в северной части африки климат более сухой чем в южй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Африке всё довольно просто. Экватор проходит по середине континента, поэтому далее на север и на климатические пояса симметрично повторяют друг друга. В субэкваториальном поясе летом экваториальные массы, зимой тропические, в тропическом тропические, в субтропическом летом - тропические, зимой умеренные воздушные массы, пояса симметричны относительно экватора т. е на севернрй и южной окраине континента находится субтропический климатический пояс. Северная часть континента имеет большую протяжённость с запада на восток, следовательно климат там более засушливый (континентальный), из за меньшего влияния океана. Именно по-этому в северном тропическом поясе Африки сформировалась огромная пустыня Сахара с самыми высокими температурами. В южной части континента тоже есть пустыни в тропическом поясе (Калахари), но это скорее полупустыни с более мягким климатом. Ещё нужно помнить сто экваториальные массы тёплые и влажные, тропические - сухие, с высокими температурами, умеренные - влажные и прохладные.
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