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Выполните действие: 3/5 + 0,04
Математика
Выполните действие: 3/5 + 0,04
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Гость:
3/5+0.04= 0.6+0.04=0.64
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