Найди в каждой строчке "лишнее" существительное.Запиши пять предложений, употребляя "лишние" существительное в косвенных падежах. 1. Земля, вода, небо, луна, звезда, буря, трава. 2. Солнце, озеро, поле, море, океан, дерево, б...
Математика
Найди в каждой строчке "лишнее" существительное.Запиши пять предложений, употребляя "лишние" существительное в косвенных падежах. 1. Земля, вода, небо, луна, звезда, буря, трава. 2. Солнце, озеро, поле, море, океан, дерево, болото. 3. Свирель, сирень, трель, лошадь, олень, капель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). буря. я пошёл в магазин и увидел бурю. 2). солнце. мне нравится яркое солнце. 3). капель. мне не очень нравится утренняя капель!
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