Сумма двух углов ,которые получаются при пересечении двух прямых =150градусов.Найд??те эти угля

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Видимо следует найти углы.. . очевидно, что данные в условии углы вертикальны (иначе сумма была бы 180 всегда) , тогда каждый из них равен 75 (вертикальные углы равны) , другие два угла соответственно равны по 105 (сумма смежных 180)