Выполните действие: 9x в 6 степени/у³ разделить на 6х⁴/у в 5 степени

Алгебра
Выполните действие: 9x в 6 степени/у³ разделить на 6х⁴/у в 5 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x^6        y^5          3x^2y^2 ------- *    --------- = ------------- y^3          6x^4            2 если подробно то так 3*3 x^4 x^2 y^3y^2        3x^2y^2 -------------------------- =   ------------ y^3  *3*2 x^4                        2
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