Выполните действие: 9x в 6 степени/у³ разделить на 6х⁴/у в 5 степени
Алгебра
Выполните действие: 9x в 6 степени/у³ разделить на 6х⁴/у в 5 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x^6 y^5 3x^2y^2 ------- * --------- = ------------- y^3 6x^4 2 если подробно то так 3*3 x^4 x^2 y^3y^2 3x^2y^2 -------------------------- = ------------ y^3 *3*2 x^4 2
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