1.В каком слове неверно выделен ударный звук 1)премирОванный,2)назлО,3)положЕнный,4)??Озданный? 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая главная корня? 1)прихв...стнуть,т...ржество 2)огр...ничить,предст....
Русский язык
1.В каком слове неверно выделен ударный звук 1)премирОванный,2)назлО,3)положЕнный,4)??Озданный? 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая главная корня? 1)прихв...стнуть,т...ржество 2)огр...ничить,предст...вление 3)претв...рить,бл...стящий 4)насл...ждение,оп...раться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 3 1 поищи в интернете
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Гуси!.. Теперь вся палуба хочет видеть гусей.Мы снимаем.У нас моментально кончаетс?? плёнка , а пока заряжаем , новые стаи треугольником и вовсе бе...
Литература