1.В каком слове неверно выделен ударный звук 1)премирОванный,2)назлО,3)положЕнный,4)??Озданный? 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая главная корня? 1)прихв...стнуть,т...ржество 2)огр...ничить,предст....

Русский язык
1.В каком слове неверно выделен ударный звук 1)премирОванный,2)назлО,3)положЕнный,4)??Озданный? 2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая главная корня? 1)прихв...стнуть,т...ржество 2)огр...ничить,предст...вление 3)претв...рить,бл...стящий 4)насл...ждение,оп...раться
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