1.В каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных? А) поставить чашку. Б) поставить тарелку. В) поставить бокал. Г) поставить чайник. Д) посиавить блюдо. 2. -Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцог...

Русский язык

1.В каком словосочетании глагол поставить может означает не то, что в остальных? А) поставить чашку. Б) поставить тарелку. В) поставить бокал. Г) поставить чайник. Д) посиавить блюдо. 2. -Всё бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из " Алисы в стране чудес" необычной? А) Она. Б) именно. В) туда. Г) и. Д) придет. 3.Подлежащее, глагол, прилагательное, предлог, существительное. Какое слово, скорее всего , попало в список по ошибке? А) подлежащее. Б) глагол. В) прилагательное. Г) предлог. Д) существительное. 4. На старом пузырьке Алиса увидела постёршуюся надпись: "4 таблеток". Наверное,- подумал она,- перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и это цифра..." А) 9 Б)5 В)3 Г)2 Д)1 5. Иногда похожие слова в близкородственных языках имеют противоположное значения: например, сербское слово вредан похоже на русский вредный, но означает 'полезный'. Какое из пяти данных ниже польских слов обладает тем же свойством по отношению к русскому языку? А)groza 'ужас' Б) duma 'гордость' B) smutek 'печаль' Г) umust ' ум' Д) uroda 'красота' 6. В детской песенке на стихи Юнны Мориц есть такие строчки: По роще калиновой, По роще осиновой На именины к щенку В шляпе малиновой Шел ежик резиновый С дырочкой в правом боку. Какие слова не связаны по смыслу со словом шёл? А) по роще. Б) на именины. В) к щенку. Г) с дырочкой . Д) все слова в (А)-(Г) связаны по смыслу со словом шел. 7. Книги Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех" мальчик Тим, сам того не подозревая, заключил договор с представителем нечистой силы. А каким именем тот подписался? А) Греч Б) Свеч В) Трёч Г) Глюч Д) Флинч 8.В какое слово нельзя ставить мягкий знак между подчеркнутыми буквами и получить новое слово? А) про(шу) Б) гос(ти) В) бо(же) Г) по(ле)т Д) во все слова можно Р.S. ( ) -это черта 9.Какое слово не может быть существительным? А) светил Б) светила В) светило Г) светили Д) ни одно из слов (А) и (Г) не может быть существительным. 10. В какой паре уменьшительные имена не могут быть формы одного и тоже полного имени? А) Аня и Нюра Б) Саша и Шура В) Дима и Митя Г) Люся и Мила Д) в каждой паре уменшительные имена могут быть формами одного и полного имени. 11. В Институте редких и исчезающих видов и Южной Каролине живет тигр по кличке Вулкан. А кто его родители? А) леопард Игренд и пума Лесси Б) тигр Лир и самка ягуара Грета В) лев Артур и тигрица Айла. Г) ягуар Симон и леопардица Джесси. Д) лев Грей и пантера Лита. 12.Урфин Джюс, персонаж сказок А.М. Волкова, любил, по его выражению, "схватить судьбу за рога" .А кого обычно " берут за рога"? А) козла Б) Быка В) барана Г) оленя Д) улитку 13. какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом? А) посмотреть вперед Б) посмотреть назад В) посмотреть вверх Г) посмотреть вниз Д) посмотреть вдаль

Автор: Гость