На верхней полки книг больше в 3 раза чем на нижний. После этого на нижнюю полку положили 16 книг, а с верхней полки убрали 20 книг, и после этого на полках стало поравно книг. Запиши уравнения? Объясни почему ты так написала у...

Математика

На верхней полки книг больше в 3 раза чем на нижний. После этого на нижнюю полку положили 16 книг, а с верхней полки убрали 20 книг, и после этого на полках стало поравно книг. Запиши уравнения? Объясни почему ты так написала уравнения? Найти сколько книг было до этого на полках?

Автор: Гость