На верхней полки книг больше в 3 раза чем на нижний. После этого на нижнюю полку положили 16 книг, а с верхней полки убрали 20 книг, и после этого на полках стало поравно книг. Запиши уравнения? Объясни почему ты так написала у...
Математика
На верхней полки книг больше в 3 раза чем на нижний. После этого на нижнюю полку положили 16 книг, а с верхней полки убрали 20 книг, и после этого на полках стало поравно книг. Запиши уравнения? Объясни почему ты так написала уравнения? Найти сколько книг было до этого на полках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество книг на нижней полке - х, тогда количество книг на нижней полке - 3х. Когда изменили на полках количество книг, на первой полке стало: 3х-20; а на нижней: х+16, и тогда количество книг на двух полках стало равным, значит: 3х-20=х+16 Решаем уравнение: 3х-х=16+20 2х=36 х=36/2 х=18 - книг на нижней полке; 3х=3*18=54 - книг на верхней полке. Проверяем: 54-20=34 18+16=34 34=34 - все верно
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