Сколько треугольников изображено на рисунке 123?
Математика
Сколько треугольников изображено на рисунке 123?
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Гость:
А) 7 б) 20...................перепроверьте)
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