1) В книге 36 страниц. Таня читала её по m страниц в день, а Витя - по n страниц в день. Н?? сколько Таня прочитала эту книгу быстрее Вити? Записать выражение. 2) 4 одинаковых пакета катофеля стоит x рублей. Сколько таких пакет...
Математика
1) В книге 36 страниц. Таня читала её по m страниц в день, а Витя - по n страниц в день. Н?? сколько Таня прочитала эту книгу быстрее Вити? Записать выражение. 2) 4 одинаковых пакета катофеля стоит x рублей. Сколько таких пакетов можно купить на y рублей? 3) Автобус проехал s км за 3 часа.Скорость автомобиля на b км.ч больше. С какой скоростью ехал автомобиль? 4 ) Игорь прибавляет различные однозначные числа к числу 97.Сколько раз он получит трёхзначное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)m-n=a 2)4/x=a y/a=m 3)s/3=a a+b=n
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