По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За первую неделю изготовили 45 % требуемого количества, за вторую - 90 % от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?

Математика

По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За первую неделю изготовили 45 % требуемого количества, за вторую - 90 % от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?

Автор: Гость