По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За первую неделю изготовили 45 % требуемого количества, за вторую - 90 % от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?
Математика
По плану необходимо за две недели изготовить 720 компьютеров. За первую неделю изготовили 45 % требуемого количества, за вторую - 90 % от изготовленного за первую неделю. Выполнен ли план?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Конечно - НЕТ 1) 100% - 45% = 55% - осталось изготовить 2) 45%*90% = 0,45*0,9 = 0,405 = 40,5% - за вторую неделю 3) 1 -0,45 - 0,405 = 0,145 = 14,5% - осталось в % - ОТВЕТ Дополнительно 4) 720 * 5,5% = 104,4 шт ~ 104 шт. Проверка 720*45% = 324 шт - за первую неделю 324*90% = 291,6 шт ~ 292 шт. 720 - 324 - 292 = 104 - осталось сделать.
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