1. В магазине 8 продавцов, из них 5 женщин. В смену заняты три продавца. Какова вероятность того, что в наудачу выбранную смену все три продавца будут женщины? 2. В классе из 27 человек 4 имеют одинаковые имена. Найти вероятн...
Математика
1. В магазине 8 продавцов, из них 5 женщин. В смену заняты три продавца. Какова вероятность того, что в наудачу выбранную смену все три продавца будут женщины? 2. В классе из 27 человек 4 имеют одинаковые имена. Найти вероятность того, что среди наудачу отобранных шести человек двое с одинаковыми 3. В первом ящике 10 деталей, из них три стандартных, во втором – 15, из них 6 стандартных. Из каждого ящика вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что обе детали оказались стандартными. 4. При перевозке хрупких изделий в среднем ломаются пять изделий из 50. Найти вероятность того, что при перевозке 1000 изделий сломаются от 70 до 100 изделий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5/8 (пять к восьми) 2) 4/27 ( четыре к двадцати семи) 3) 3/15 (Три к пятнадцати ) 4) 100 (70)/1000 (сто или семьдесят к тысячи )
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