Построить блок схему для вычисления уравнения y={x^2+y,если x lt;\=40 {корень из 2x-3, если xgt;40
Информатика
Построить блок схему для вычисления уравнения y={x^2+y,если x lt;\=40 {корень из 2x-3, если xgt;40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение данной задачи прикреплено ниже. Честно, как-то странно составлено условие. Но, если мне не изменяет память, блок-схема составлено правильно. Блоки - точно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
К какому виду глагола относятся слова грянул проснулся хлынул затопил загремел з??звучали забормотали заголосили прилетели появились заалели вылезли
Русский язык