Построить блок схему для вычисления уравнения y={x^2+y,если x lt;\=40 {корень из 2x-3, если xgt;40

Информатика
Построить блок схему для вычисления уравнения y={x^2+y,если x lt;\=40 {корень из 2x-3, если xgt;40
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение данной задачи прикреплено ниже.  Честно, как-то странно составлено условие.  Но, если мне не изменяет память, блок-схема составлено правильно. Блоки - точно. 
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