Помогите пожалуйста! Волейбол и баскетбол септеу!

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! Волейбол и баскетбол септеу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. волейбол.баскетбол І.с. волейболдың.баскетболдың Б.с. волейболға.баскетболға Т.с. волейболды.баскетболды Ш.с.волейболдан.баскетболдан Ж.с.волейболда.баскетболда К.с. волейболмен.баскетболмен
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