С квким событием связано понятие имамат?
История
С квким событием связано понятие имамат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инамат-военно-теократическое государство,связано с сложившуюсю в конце 20-годов 19 века в районах Северного Кавказа. Образование инамата в большой степени было вызвано внутренними социально-политическим процессом в горских обществах,связанным с разложением родовых отношений и ростом частной собственности.
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