Помогите пожалуйста нужно сделать 5 задание
Русский язык
Помогите пожалуйста нужно сделать 5 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.В этом предложении все три слова пишутся слитно с не.Неезженым,неспешно,недовольные в.не глубокая,но заметная,невыразимо с.Слитно.непрестанно,незадачливо,неспокойные д.Слитно.невдалеке,неугомонно е.Вот здесь раздельно:не утихавший,не проходила.Ответ д
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