Помогите пожалуйста нужно сделать 5 задание

Гость: Гость:

А.В этом предложении все три слова пишутся слитно с не.Неезженым,неспешно,недовольные в.не глубокая,но заметная,невыразимо с.Слитно.непрестанно,незадачливо,неспокойные д.Слитно.невдалеке,неугомонно е.Вот здесь раздельно:не утихавший,не проходила.Ответ д