1. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 142 записывается как 167. Укажите это основание. 2. В олимпиаде по информатике участвовало 30 девочек и 50 мальчиков, а всего 100 человек. В какой системе счислени...

Информатика

1. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 142 записывается как 167. Укажите это основание. 2. В олимпиаде по информатике участвовало 30 девочек и 50 мальчиков, а всего 100 человек. В какой системе счисления записаны эти сведения? Заранее спасибо :)

Автор: Гость