Какие качества помогут человеку достигнуть жизненого успнха?
Обществознание
Какие качества помогут человеку достигнуть жизненого успнха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решительность, уверенность в себе, терпеливость, упорство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких словах пишется чередующаяся гласная в корне? а) неук*снительно, местопол*??ение б) пр*цел, пр*читать в) прекл*ненный, з*ревой г) м*...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 427 км одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость одного 52 км/ч что на 5 км меньше чем ск...