Какие качества помогут человеку достигнуть жизненого успнха?

Обществознание
Какие качества помогут человеку достигнуть жизненого успнха?
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Автор: Гость
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Гость:
Решительность, уверенность в себе, терпеливость, упорство
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