Не большой доклад на тему "как еда связанна со здоровым образом жизни"

Биология
Не большой доклад на тему "как еда связанна со здоровым образом жизни"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть еда полезная и вредная. И не надо переедать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В швейную мастерскую привезли три рулона ткани.Во втором рулоне в 3 раза больше,а в третьем рулоне в 5 раз больше ткани,чем в первом. Сколько все...
Ответить
Обществознание
Помогите написать эссе на тему : нужно ли девушкам служить в армии?
Ответить
Математика
Масса первого искусственного спутника Земли,запущенного 4 октября 1957 г.в нашей ст??ане,составляла 83 600г.Вырази массу спутника в килограммах и г...
Ответить
Русский язык
В слове ромашка больше звуков чем в слове василек?
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста !!! 2 номер !!
Ответить