В слове ромашка больше звуков чем в слове василек?
Русский язык
В слове ромашка больше звуков чем в слове василек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет . В слове василёк больше звуков чем в слове ромашка
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