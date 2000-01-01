Автомобиль массой 2 т , проходящий по вогнутому мосту радиусом 50 м имеет вес 45кН. С ??акой скоростью движется автомобиль?

Физика
Автомобиль массой 2 т , проходящий по вогнутому мосту радиусом 50 м имеет вес 45кН. С ??акой скоростью движется автомобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес – P = N – реакции опоры. Равнодействующая F = N – mg ; F = P – mg ; С другой стороны, с точки зрения кинематики: F = ma(n) = mv²/R ; P – mg = mv²/R ; P/m – g = v²/R ; v² = R(P/m – g) ; v = √[P(N/m – g)] ; v = √[50(45000/2000 – 9.8)] = √[50(22.5 – 9.8)] = = √[50*12.7] = √635 = √[625+10] = 25.2 м/с = 90.7 км/ч.
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