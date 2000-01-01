Автомобиль массой 2 т , проходящий по вогнутому мосту радиусом 50 м имеет вес 45кН. С ??акой скоростью движется автомобиль?

Физика

Автомобиль массой 2 т , проходящий по вогнутому мосту радиусом 50 м имеет вес 45кН. С ??акой скоростью движется автомобиль?

Автор: Гость