Укажите решение системы неравенств. -48+6хgt;0 6-5хgt;-4
Математика
Укажите решение системы неравенств. -48+6хgt;0 6-5хgt;-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -48+6x>0 6x>48 x>48:6 x>8 2) 6-5x>-4 -5x>-10 x<-10:(-5) x<2
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