Памогите плиз 630 упр 0-0 ()

Математика
Памогите плиз 630 упр 0-0 ()
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144/9=16 16-колво тракторов на одной платформе
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