Стихотворение Е. Евтушенко о Волге говорится ,,Перед нею путь большой и долгий- из ??есного края в край степной. По какому краю протекает Волга в Волгоградской области: а)лесному;б)черноземному; в)степному;г)таёжному.
История
Стихотворение Е. Евтушенко о Волге говорится ,,Перед нею путь большой и долгий- из ??есного края в край степной. По какому краю протекает Волга в Волгоградской области: а)лесному;б)черноземному; в)степному;г)таёжному.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Степному А что? Ааааааааааааааааа
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