Стихотворение Е. Евтушенко о Волге говорится ,,Перед нею путь большой и долгий- из ??есного края в край степной. По какому краю протекает Волга в Волгоградской области: а)лесному;б)черноземному; в)степному;г)таёжному.

История

Стихотворение Е. Евтушенко о Волге говорится ,,Перед нею путь большой и долгий- из ??есного края в край степной. По какому краю протекает Волга в Волгоградской области: а)лесному;б)черноземному; в)степному;г)таёжному.

Автор: Гость