Помогите написать эссе на тему : нужно ли девушкам служить в армии?
Обществознание
Помогите написать эссе на тему : нужно ли девушкам служить в армии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девушкам полезно служить в армии если они останутся в живых а если нет то не нужно девушка служить не советую живите рядом с родными и радуйтесь своим ребёнком
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