Масса первого искусственного спутника Земли запущенного 4 октября 1957 Г в нашей ст??ане составляла 83600г вырази массу спутника в килограммах граммах
Математика
Масса первого искусственного спутника Земли запущенного 4 октября 1957 Г в нашей ст??ане составляла 83600г вырази массу спутника в килограммах граммах
Ответ(ы) на вопрос:
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83600г = 83 кг 600 г Ответ 83кг 600г
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