Масса первого искусственного спутника Земли запущенного 4 октября 1957 Г в нашей ст??ане составляла 83600г вырази массу спутника в килограммах граммах

Математика

Масса первого искусственного спутника Земли запущенного 4 октября 1957 Г в нашей ст??ане составляла 83600г вырази массу спутника в килограммах граммах

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