Из двух городов расстояние между которыми 427 км одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость одного 52 км/ч что на 5 км меньше чем скорость другого через сколько часов они будут на расстоянии 82 км друг от друга?

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 427 км одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость одного 52 км/ч что на 5 км меньше чем скорость другого через сколько часов они будут на расстоянии 82 км друг от друга?

Автор: Гость