Из двух городов расстояние между которыми 427 км одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость одного 52 км/ч что на 5 км меньше чем скорость другого через сколько часов они будут на расстоянии 82 км друг от друга?
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 427 км одновременно навстречу друг другу вышли 2 поезда скорость одного 52 км/ч что на 5 км меньше чем скорость другого через сколько часов они будут на расстоянии 82 км друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
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427-82=345 52+5=57 57+52=109 345км /109км/ч
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