В каких словах пишется чередующаяся гласная в корне? а) неук*снительно, местопол*??ение б) пр*цел, пр*читать в) прекл*ненный, з*ревой г) м*ровой, соед*нение Помогите, пожалуйста)

Русский язык

В каких словах пишется чередующаяся гласная в корне? а) неук*снительно, местопол*??ение б) пр*цел, пр*читать в) прекл*ненный, з*ревой г) м*ровой, соед*нение Помогите, пожалуйста)

Автор: Гость