1) В таблице дана примерная площадь групп островов, расположенных на севере нашей ??траны. Новая земля-83000км.кв. Земля франца-Иосифа-16134км.кв. Северная земля-37000км.кв. Новосибирск ие острова-38400км.кв. округли значения п...

Математика

1) В таблице дана примерная площадь групп островов, расположенных на севере нашей ??траны. Новая земля-83000км.кв. Земля франца-Иосифа-16134км.кв. Северная земля-37000км.кв. Новосибирск ие острова-38400км.кв. округли значения площадей до тысяч. 2) Покажи на диаграмме (столбчатой или линейчатой) площади этих островов. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость