1) В таблице дана примерная площадь групп островов, расположенных на севере нашей ??траны. Новая земля-83000км.кв. Земля франца-Иосифа-16134км.кв. Северная земля-37000км.кв. Новосибирск ие острова-38400км.кв. округли значения п...
Математика
1) В таблице дана примерная площадь групп островов, расположенных на севере нашей ??траны. Новая земля-83000км.кв. Земля франца-Иосифа-16134км.кв. Северная земля-37000км.кв. Новосибирск ие острова-38400км.кв. округли значения площадей до тысяч. 2) Покажи на диаграмме (столбчатой или линейчатой) площади этих островов. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Первый столбик после округления а второй до
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