Сочинение мой любимый мультфильм,напишите пожалуйста о "Чернобыле зона отчуждения" или о "Три богатыря:Ход конём." План: 1.Как называется,какого создан? 2.Назовите главных героев 3.С чего начинается? 4.Какова последовател...
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Сочинение мой любимый мультфильм,напишите пожалуйста о "Чернобыле зона отчуждения" или о "Три богатыря:Ход конём." План: 1.Как называется,какого создан? 2.Назовите главных героев 3.С чего начинается? 4.Какова последовательность событий? 5.Чем заканчивается? 6.В чём его смысл? Напишите одну страницу с8 Очень нужно!
Ответ(ы):
Гость:
Привет меня зовут саша сейчас напишу и так. мой любимый мультфиль это то что я обожаю смотреть и мой любимый мультфильм это союз мультфильм.мне нравиться эти мультфильмы потому что они немного смешные и их делают так долго красиво и нельзя не полюбить такие мультфильмы.они очень разнообразны
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