Укажите пары в которых первое животное обитает южнее второго А) носорог- лемминг Б) белая куропатка- павлин В) газель- белый медведь Г) дрофа- песец. Сделайте плиз
Математика
Укажите пары в которых первое животное обитает южнее второго А) носорог- лемминг Б) белая куропатка- павлин В) газель- белый медведь Г) дрофа- песец. Сделайте плиз
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Гость:
Или А Или В всё остальное лишнее
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