Укажите пары в которых первое животное обитает южнее второго А) носорог- лемминг Б) белая куропатка- павлин В) газель- белый медведь Г) дрофа- песец. Сделайте плиз

Математика

Укажите пары в которых первое животное обитает южнее второго А) носорог- лемминг Б) белая куропатка- павлин В) газель- белый медведь Г) дрофа- песец. Сделайте плиз

Автор: Гость