Из город в противоположных направлениях выехали два велосипедиста в противополо??ных направлениях. Через час они остановились для отдыха. Первый проехал 27 км, а второй на 8 км больше. Какое расстояние было между велосипедистам...

Математика

Из город в противоположных направлениях выехали два велосипедиста в противополо??ных направлениях. Через час они остановились для отдыха. Первый проехал 27 км, а второй на 8 км больше. Какое расстояние было между велосипедистами в момент остановки?

Автор: Гость