Из город в противоположных направлениях выехали два велосипедиста в противополо??ных направлениях. Через час они остановились для отдыха. Первый проехал 27 км, а второй на 8 км больше. Какое расстояние было между велосипедистам...
Математика
Из город в противоположных направлениях выехали два велосипедиста в противополо??ных направлениях. Через час они остановились для отдыха. Первый проехал 27 км, а второй на 8 км больше. Какое расстояние было между велосипедистами в момент остановки?
Ответ(ы):
Гость:
27 + 8 = 35 проехал второй 27 + 35= 62 км было между ними
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