Пожалуйста составьте словосочетаниеглагол+наречие
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Пожалуйста составьте словосочетаниеглагол+наречие
Ответ(ы):
Гость:
Как бегать как это наречие а бегать это глагол
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